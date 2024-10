Az STKH a világ legkülönfélébb pontjain élő művészek alkotásain keresztül mutatta be jelenünk nagy környezetvédelmi kihívásait. Több karikatúrát ismert, elismert szakértők, kutatók és tudósok vagy éppen művészek véleményeztek gondolatébresztő jelleggel. Kezdeményezésének jelentőségét mutatja, hogy Jane Goodall két saját írással is hozzájárult a soproni cég kiállításának mondanivalójához. A fenntarthatóság és kreativitás szellemiségében készült a stand berendezése is. Az asztaltól kezdve, a szekrényen és székeken át, egészen az asztali lámpáig bárhova néztünk, az újrahasznosítás és az újrafelhasználás fontossága, lehetőségei tárultak elénk. Ezen felül greenwashingról tartott előadással, szakmai beszélgetésekkel várták a látogatókat, akik a hulladék újrafeldolgozása során előállított értékes másodalapanyagokkal is testközelből találkozhattak. Az STKH szakemberei fáradhatatlan lelkesedéssel tárták a szép számú vendégsereg elé, mit tehetnek a fenntarthatóbb jövőért. Mindeközben ők maguk is értékes tapasztalatokkal gazdagodtak.