- Hogy fogadják, amikor bemutatkozik? Kíváncsian, segítő szándékkal, vagy esetleg azt éreztetve: mit akar ez a fiatalember?

- Attól függ. Személye válogatja, de azt kell, hogy mondjam, nyitottak - felelte Guth József. - Már a hivatalba lépésem első napján, fél kilenckor jött az első ügyfél hozzám, de már a választás után is többen kerestek. Időpontot kérnek, és elég változatos ügyekben keresnek segítségért, tanácsért. De megadjuk egymásnak a kölcsönös tiszteletet. Úgy jönnek hozzám, hogy a polgármesterhez jönnek, nem Guth Józsihoz, a szomszédhoz. Azt már látom, hogy a polgármesterség nem nyolc órás feladat, és bizony már rögtön az elején az is megesett, valaki vasárnap este kilenckor keresett fel egy olyan problémával, aminek a megoldása nem kívánt azonnali intézkedést. Szerencsére az emberek többsége tiszteletben tartja a magánéletem.

Guth József

Fotó: Daniel Cseh

Marad a mentőknél

- Korábban az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott mentőgépkocsi-vezetőként. Ezt a munkáját megtartja?

- Nagyon szeretem a hivatásom, ezért továbbra is dolgozom a mentőszolgálatnál, részmunkaidőben. Emellett ezen vonalon is igyekszem magam továbbképezni, a tudásomat, szinten tartani, fejleszteni.

- A sokoldalúsága mindig is jellemezte.

- A győri Városi Diák Fórum elnökeként már beleláttam abba, hogy milyen egy szervezet irányítása, abból az időszakból sokat profitáltam. De egy közel 1200 fős, lényegesen nagyobb költségvetésű település irányítása merőben különbözik ettől. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a nem kis feladat ellátásához bizalmat szavazott nekem a falu. Minden erőmmel azon leszek, hogy a választások előtti egyetlen ígéretem betartsam: Minden tőlem telhetőt megteszek!

- Mik az első tapasztalatok, milyen a munka?

- Élvezem, de természetesen fárasztó. Mindig is szívügyem volt a társadalmi szerepvállalás. A papírmunkát kevesen szeretik, de együttműködni a kollégáimmal azért, hogy a falu lakosainak minél jobb legyen, na, ezt a munkát szívesen végzem. Ezúton is köszönöm a kitartó és lelkiismeretes munkájukat, amire a továbbiakban is számítok, és biztosítom őket arról, ők is számíthatnak rám! A panaszok kezelése, a problémamegoldás is az én asztalom lett. Az biztos, hogy türelmet edző pozíció egy település első emberének lenni. Elsimítani a vitákat a helyiek között személyiséget fejlesztő feladat.