Október elsejétől tizenegy új polgármester lép hivatalba Mosonmagyaróváron és környékén. Három város közül kettő élén lesz változás: a 2006–2010 között a Lajta-parti várost már irányító Szabó Miklós lép Árvay István helyére Mosonmagyaróváron. Kovács Gábort Nátz Miklós váltja Lébény élén.

A falvakon is kilenc helyen új polgármestert köszönthetnek. A most lejáró ciklus után több elöljáró eleve nem is indult a júniusi választásokon. Így Marovics Géza Dunaremetén, a szigetközi településen öten is indultak a vezetői székért, Nagy Zoltán Alajos 65 szavazattal érdemelte ki a tisztséget. Püskin Makai Jenő sem indult: szintén öt jelöltből Mátyus Balázs lett a befutó. Dunaszigeten Cseh Benjamin dr. Husvéth Bélának adja át a stafétabotot.