A Milton névre keresztelt hurrikán a Yucatán-félsziget partjai környékén örvénylik. Az előzetes várakozásokhoz képest erősebbre fejlődött Milton elérte az 5-ös kategória kritériumait, Floridánál végezhet hatalmas pusztítást, ahonnét mintegy 6 millió embert telepíthetnek ki. Érkezésével 3-4 méteres szökőár öntheti el a tengerparti területeket, két héten belül a második életveszélyes viharként. Európát a Kirk ex-hurrikán támadta, amely szerda délelőtt érte el a kontinens partjait, azonban nemcsak a nyugati partvidék, hanem egész Európa időjárására hatást gyakorol. Afrika partjainál a Leslie nevű forgószél okoz felfordulást. A meteorológiai szolgálat kiemelte: októberben eddig még egyszer sem figyeltek meg egyszerre három aktív hurrikánt. Az egykori Kirk hurrikán Magyarországra ért, erről kérdeztünk győri szakértőnket.

Az űrből is hatalmasnak látszott a Milton hurrikán, amelynek hatása pár nap alatt elér Európába is.

Forrás: The National Independent

Ez várható a hurrikán után

- Ősszel elég erős a hőkontraszt az óceán felett, hogy a meleg víz felett kialakuljanak hurrikánok a karibi térségben, amelyek borzasztó pusztítást végeznek a partokat elérve - mondta a Kisalföldnek a győri Berecz Péter, a HungaroMet Győr-likócsi állomásának kezelője, amatőr meteorológus. - Amint elérik Európát, a szárazföld felett már nem kap utánpótlást a hurrikán, jelentősen veszít az erejéből, és átalakul mérsékelt övi ciklonná. Három-négy napig él még, de már jóval kevésbé vad, mint az óceán felett.

Ugyanezt a hatást látjuk most is a Kirk esetében, amely nagyjából Írország felől érkezett meg Magyarországra. Míg az Atlanti-óceán felett, Franciaországtól nyugatra még akár 160 kilométer per órás sebességgel is fújt, addig térségünkbe érve lelassult. A csütörtök reggel Győr-Moson-Sopron nagy részén érezhető erős széllökés az erejét vesztett Kirk, amely bár erős szél, legfeljebb 60-70 kilométer per órás széllökés, a magasabb pontokon esetleg 100-100 kilométer per órás dél-délkeleti áramlású. A folytatás is a szokásnak megfelelő lesz, csütörtök estére megérkezik a hidegfront is a mérsékelt övi ciklonnal együtt. A Kirk hurrikánból visszamaradt ciklon frontja jelentős csapadékot is hoz magával: átlagosan 10-12 milliméter várható. Ezzel nagy eséllyel a hónap első 11 napjában összejön a havi csapadékmennyiség. A frontérzékenyek számára plusz egy rossz hír: sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.