Tizennégy évnyi szolgálat után átadta székét Horváth Sándor, Markotabödöge polgármestere. Horváth Sándor azt mondja, nem egyszerű, de igyekszik átállni a „civil életformára”. Nem az ébresztőóra vagy a telefoncsörgés riasztja fel hajnalok hajnalán és már egy négynapos utazást is megengedett magának.

"A szívemet itt hagyom", írta elköszönő bejegyzésében Horváth Sándor. Fotó: Horváth Sándor közösségi oldala



Horváth Sándor elköszönt

– Megkezdtem az önálló, semmitől nem függő életet. Arra gondolok, hogy végre jut időm a saját dolgaimra, például a családi háznál elmaradt feladatokra, mert bizony az elmúlt tizennégy évben mindig a közösség volt az első. Fejben is „rendet kell rakni” ilyenkor. Vagyis át kell állni arra, hogy a saját ügyekkel foglalkozzak. A feleségemmel elutaztunk például egy négynapos kirándulásra. Régen tudtam ennyire kikapcsolódni. Látom persze most is, észreveszem a teendőket, de már tudatosult bennem, hogy nem nekem kell megoldanom ezeket – fogalmazta meg az új életforma lényegét Horváth Sándor. Hozzátette: természetesen továbbra is az önkormányzat rendelkezésére áll, ha szükség lesz a tapasztalataira. Tolakodni azonban nem fog, akkor beszél csak, ha megkérdezik, jegyezte meg.

Nemrégiben számba vette az elmúlt közel másfél évtized eredményeit, örömteli eseményeit és kudarcait. Azt mondja, szerencsére előbbiből jutott több polgármesteri munkája során.

– Nagy sikernek élem meg, hogy a falu környezete mutatós lett. Ültettünk sok fát, virágokat, rózsás község lettünk. Örülök a legutóbb elkészült közösségi térnek, hogy emelkedett Markotabödöge lélekszáma. Büszke vagyok az egész falura, hiszen az eredményeket együtt értük el. Közös munkával, hiszen nemcsak beszéltünk, hanem a fizikai munkából is kivettük a részünket. Kudarcok? Nyilván voltak, de már csak a szépre szeretnék emlékezni – fejtette ki búcsúzóul Horváth Sándor.