Győrújfalui olvasónk, akinek 16 éves lánya rendszeresen sportol, gyakran fut a a faluban és környékén, egy ijesztő, horrorfilmbe illő történettel kereste meg szerkesztőségünket.

Horrortörténet a győrújfalui tónál

– Október 6-án, vasárnap fél egy környékén a tini lányom futott egyet a tó körül. Már hazafelé tartott. A pálinkafőző felől érkezett a Mártonháza utcai kereszteződéshez, amikor arra lett figyelmes, hogy egy szürke kocsiban két, elmondása szerint körülbelül 50 év körüli alak őt bámulva befordul előtte a kavicsos útra. A kislányomnak rossz érzése támadt, talán eszébe jutott néhány horror sztori. Pár másodperccel később az autó feltűnően és hirtelen farolva megállt, tolató lámpája felvillant… Ebben a pillanatban a kislányom letérve az útról befutott a szántóföldre, átsprintelt a József Attila út irányába és az utolsó ház mellett a bokrokon keresztül ért haza. Izgalmában nem figyelte meg az autót, sem a benne ülő férfiakat, csak arra emlékezett, hogy szürke, régi, lépcsős hátú autó lehetett – mondta el a neve közlését mellőzni kérő, a történtektől még mindig feldúlt édesapa, aki a helyi közösségi oldalon azonnal megosztotta az esetet.

Hál Isten nem történt semmi baj, de bármi megtörténhet, sajnos az ördög sosem alszik. Szomorú, hogy ilyen világot élünk, már sehol sincs biztonságban az ember! Figyeljünk magunkra és egymásra! Hölgyek, mindig párban fussanak a természetben!

– javasolta az aggódó édesapa, aki kérdésünkre elmondta, hogy három gyermeküket mindig alaposan felkészítik a lehetséges veszélyekre, de nem lehetnek minden pillanatban velük. Kislányát nagyon megviselte az eset, azóta félve, még körültekintőbben jár a környéken.

A közösségi oldalon tett bejegyzésére többek között reagált egy falubeli édesanya is. Ő arról számolt be, hogy a nyáron 11 éves kislánya és barátnője elment fagyizni a faluban. Rossz érzése támadt a kislánynak, úgy érezte, követik őket egy kocsival. Telefonált édesanyjának, aki elment értük. Mivel nem történt más, ezért nem fordultak a rendőrséghez, csak meg szerette volna erősíteni azt, hogy nagyon oda kell figyelni az emberek, de főleg a gyerekek épségére. Szinte minden kiállt amellett, hogy szükség van egy működő kamerarendszerre, de arra is, hogy mindenki figyeljen a másikra.

