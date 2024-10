Összeszedtük milyen nagyobb havazás volt a korábbi években októberben. Tavaly például ezen a napon, október 16-án igencsak fagyos volt a hangulat, fagyközeli celsiusokat mértek Győrben és Sopronban is. Az Alpok hegycsúcsait több centiméteres hó fedte.

Őszi havazás - Az Alpok hegycsúcsait már több helyen hótakaró fedte tavaly ilyenkor Forrás: schneeberg.tv

15 éve leesett a hó

Tizenöt éve ezen a napon számoltunk be arról, hogy szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Sopronban havas eső, Péren havas szitálás volt, meteorológiai szempontból mindez azt jelenti, hogy leesett az első hó.

Kiss Márton, a sopron-kurucdombi állomás vezetője elmondta, a városban az utóbbi négy és fél évtizedben az akkori volt a hatodik október, amikor havazott. Korábban 1966. október 29-én, 1994. október 6-án, 1997. október 26-án, 2003. október 24-én és 2007. október 20-án havazott.

A napi csúcshőmérséklet 2009. október 16-án -5, -6 fok volt, ami rendkívül szokatlan. Sopronban 1971 óta nem volt ilyen hideg ezen a napon.

Durva havazás 15 éve - Vinaszt szórtak ki Győr utcáira (a képen a Híd utca). Forrás Régi Győr

Csúcsot egyébként 2018-ban is döntöttünk, ugyanis Koroncón -2.2 fok volt, ez hidegebb, mint az 1906-ban mért rekord, ami -1,7 fok volt Sopronban.

Hasonlóan hűvös október közepét legutóbb 1974-ben jegyeztek fel.

Durva havazások nehezítették a helyiek életét

2012-ben is hasonló korai tél köszöntött be havazással, akkor arról számoltunk be, hogy a Brennbergbányára vezető mellékúton a hó súlya miatt két fa is kidőlt és a Sopron Holding Zrt. gépeit is fel kellett készíteni a szezonra ideje korán.

2003-ban áramkimaradások, útakadályok, kidőlt fák és letört ágak nehezítették a havazás miatt a helyiek életét. Sopronban és környékén a szokatlanul nagy mennyiségű hó súlya alatt fák hasadtak ketté, illetve dőltek ki. Ilyen esetek miatt a tűzoltóság munkatársait több m int ötven helyszínre hívták ki segítségül. A fák gépkocsikra, villanyvezetékekre zuhantak, úttesteket torlaszoltak el, mint például a Deák téren is. öt hótoló dolgozott az utakon.

Az elakadt 4-es busz a Bartók Béla úton (Kisalföld, 1987. 01. 13.)

Késéseket okozott a havazás

A korai autóbuszjáratok kisebb-nagyobb késéssel ugyan, de elindultak és meg is érkeztek a célállomásra. A Fertő-part menti, valamint Zsira és Iván környékéről induló járatok mintegy egyórás késéssel értek csak be Sopronba.