Ausztria az illegális bevándorlók magas száma miatt 2015 ősze óta folyamatosan fenntartja az határellenőrzést a magyar határon. Az NZP Nagy Legal ügyvédi iroda úgy látja, a fellépés sérti a schengeni egyezményt, ugyanis állandó kontroll a kódex értelmében nem tartható fenn. Bécs pedig 6 havonta hosszabbítja az ellenőrzéseket. A jogászok 19 cent kártérítést követelnek a kitérőért, amelyet azért tettek, hogy elkerüljék a határon kialakult dugót.

A magyar ingázóknak komoly károkat okozhat a reggelente kialakult dugók, amelyek a magyar-osztrák határnál bevezetett határellenőrzések miatt alakulnak ki. Fotó: Máthé Daniella

Határellenőrzés az illegális migráció ellen

- Az ügyvédi irodánkat üzletileg és személyesen is régóta zavarja az a tény, hogy Ausztria folyamatosan, hat havonta meghosszabbítja a határtellenőrzést valamilyen mondvacsinált indokkal. Ezzel magyar, de egyébként más kelet európai munkavállalóknak az életét és ingázását nehezítik meg. Az indoklás egyébként az, hogy migrációs okokból vezették be a határátkelők felügyeletét, de a tények ezt nem támasztják alá. Ráadásul az ellenőrzések végző rendőrök elmondása szerint sem vezetnek eredményre az ellenőrzések. Tehát valójában a magyar munkavállalók kárán próbálnak politikai tőkét kovácsolni Ausztriában, és úgy gondoltuk, hogy ennek véget kellene vetni - mondta el dr. Ruzicska Máté ügyvéd. Hozzátette, a 19 centes kártérítésnek eszmei jelentősége van, így elkerülik azt is, hogy nyerészkedéssel vádolják az ügyvédi irodát.

A per első tárgyalását október elején tartották meg Kismartonban (Eisenstadt). - Az első ülésen nem született döntés, hiszen ez egy előkészítő perfelvételi ülés volt. Valószínűleg a következő hetekben, hónapokban írásban érkezik meg az ítélet. Nyilván hozzá kell tenni, hogy magyar felpereseként a nyerési valószínűség nem verdesi az eget. Tisztában vagyunk azzal, hogy idegenben játszunk - részletezte az ügyvéd.

Célravezetőbb az unió külső határait védeni

A NZP Nagy Legal ügyvédi iroda álláspontja szerint az illegális beutazás elleni küzdelemnek hatékonyabb eszköze is van: az „Operation Fox“, amelyben osztrák rendőrök Magyarországon a helyi hatóságokkal együttműködve harcolnak az embercsempészet ellen. - Az „Operation Fox“ egy koordinált határellenőrzés, amivel az Európai Unió külső határait védik azért, biztosítva a belső határok átjárhatóságát. Az osztrák rendőrök most is teljesítenek szolgálatot Magyarországi déli határon. Tehát összességében célravezetőbbnek látjuk a külső határok koordinált védelmét - részletezte dr. Ruzicska Máté.