A helyi hagyományoknak megfelelően a csornai önkormányzat a Soproni úti 1956-os emlékműnél rendezte meg a forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgő megemlékezését. Az ünnepség szónoka Winkler Zsolt, a Jézus Szíve templom plébánosa volt: "1956., a forradalom és szabadságharccsodája beszél a reményről-hangoztatta. - A forradalom telített volt reménnyel, ami érthető, hiszen új távlatot, új jövőképet hozott, ez nyílt meg a magyar nemzet előtt."

A forradalom és szabadságharc csodájáról beszélt Winkler Zsolt plébános. Fotó: Cs. K. A.

A forradalom és szabadságharc csodája

Zsolt atya kiemelte, a remény forradalma ma is azt üzeni, hogy soha ne adjuk fel a nagyobb jóért vívott küzdelmünket.

- 1956. csodája örök értékekre, rendre mutat, illetve figyelmeztet minket az igazságra, az áldozatra, az ítéletre. Beszél szabadságról, hazaszeretetről, embertársi szeretetről és a reményről. És beszél ennek a népnek a megismétlődő küldetéséről, mely fel akarja rázni ma is a nemzetek lelkiismeretét, észhez akar téríteni-emelte ki a plébános és feltette a kérdést: miért támadt fel 1956-ban a szabadság tüze? Hogyan lehetséges, hogy égett még akkor is, amikor úgy tűnt, sikerült újból eltiporni az elnyomó hatalomnak? És ég ma is? - Mert az ember kiolthatatlan vágya, tüze a szabadság. Jelzés 1956 küzdelme, hogy a szabadságot nem adják ingyen ma sem! Milyen ádáz küzdelem ma is, hogy önmagunk maradhassunk, hogy önmagunk lehessünk! Meg kell tehát ma is küzdenünk érte és küzdjünk meg együtt, összefogva és sikerülni fog.

A cserkészek is részt vettek a megemlékezésen.

A csornai ünnepségen Keresztesi László, a veszprémi Pannon Várszínház művésze adott műsort, versekkel, énekkel, visszaemlékezésekkel idézve meg 1956. hangulatát. A rendezvény végén az önkormányzat, a civil szervezetek, csornai intézmények, pártok helyezték el a megemlékezés koszorúit az 1956-os emlékműnél.