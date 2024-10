Borsi Róbert, a Fidesz-KDNP frakciójának szóvivője a múlt pénteki közgyűlésen elhangzottakra reagált. Mint elmondta, Pintér Bence polgármester azt ígérte kampányában, hogy kiemelt figyelmet fordít a város közbiztonságára és orvosolja a felmerülő problémákat.

– Erre Pintér Bence több fórumon is utalt és a kampány során hangoztatott programja is kész tervekről árulkodott, azonban a pénteki közgyűlésre beterjesztett javaslat erre nem adott megoldást. Új ötletekről, elképzelésekről nem árulkodik az elfogadott javaslat, hiszen egy meglévő, korábbi előirányzatra kért további forrás átcsoportosítást a polgármester. Ez egyben a beismerése annak, hogy a város eddig is támogatta a rendőrség munkáját, a közbiztonság erősítését – szögezte le a Fidesz-KDNP frakció szóvivője, aki arról is beszélt, hogy a polgármester nem tudott választ adni arra a képviselői kérdésre, hogy a rendőrség részére átadandó 15 millió forint miként fog hasznosulni. Nem lehet tudni, hogy a plusz pénzt járőr szolgálatra, rendezvények megerősített szolgálatára, felszerelések biztosítására, üzemanyag beszerzésre fordítják. Azt sem tudták meg, hogy ez az összeg mely városrészek biztonságát fogja szolgálni.

A Fidesz-KDNP frakció megszavazta az előterjesztést

– A városvezetés elképzelései között nem látjuk a terület további szereplőinek, a városrendészetnek és a polgárőrségnek a szerepét sem – állapította meg a szóvivő, majd azt is leszögezte, hogy bár a polgármester kampányában azt állította, hogy korlátozzák a jogait abban, hogy a rendőrség részére forrásokat csoportosítson át, ez nem igaz, hiszen egy rendelet szerint ez eddig is közgyűlési jogkör volt. – Tapasztalatból tudjuk, hogy a rendőrség dotálása és a kamerarendszer bővítése nem oldja meg a problémákat, így bízunk benne, hogy Pintér Bence és a baloldali frakció tarsolyában azért ennél több elképzelés is szerepel a közbiztonság javítását ösztönző elképzelések között. A mostani javaslat azonban egyértelművé tette, hogy a kampány ígéretekkel ellentétben a Tiszta Szívvel a Városért Egyesületnek és baloldali szövetségeseinek nincs kész, egyértelmű elképzelése, programja a város közbiztonságának javítására vonatkozóan, a mi munkánkat folytatják plusz pénzek biztosításával – jegyezte meg Borsi Róbert, majd azzal zárta gondolatait, hogy farakciójuk a javaslatot támogatta, mint ahogy minden olyan javaslatnál így tesznek, amely a város érdekeit szolgálja.

