A Pannon-Víz Zrt. a múlt héten munkálatokba kezdett Győr Sziget városrészben a Lakatos utca Szarvas és Akác utca közötti szakaszán. A helyszínen az eddig kicserélt szennyvízcsatorna nyomvonalával párhuzamosan az ivóvíz vezetéket is kicseréli.

Viziközmű rekkonstrukció indul Győr Szigetben.

Fotó: Szeles Szabolcs Facebook oldala

– A szolgáltató tájékoztatása alapján a teljeskörű víziközmű rekonstrukció 2025 tavaszán indulhat a Lakatos utcában a vezetékcserékkel nem érintett szakaszon. Ezt követően 2025 második felében, legkésőbb 2026-ban az út és a járda felújítását tervezi az Útkezelő Szervezet - mivel az utca egyébként is rendkívül rossz állapotban van- , amennyiben a költségvetési forrásokat is biztosítani tudja az önkormányzat – számolt be a rekonstrukciós tervekről Szels Szabolcs, a körzet önkormányzati képviselője.