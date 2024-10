Megelőzik a problémákat Kapuváron.

A fejlesztés eredményeként csökken a belvízzel veszélyeztetett lakások száma, javul a település biztonságos belvízelvezető – befogadó hálózattal való ellátottsága. Összességében egy biztonságosabb és egészségesebb lakókörnyezet alakul ki. A fejlesztés rövid-, közép- és hosszú távon is garantálja a csapadék- és belvíz biztonságos elvezetését az érintett területekről. Mindezt oly módon teszi, hogy a külterületek és lakóegységek vízkárral való veszélyeztetettsége csökken. A projekt hozzájárul a települési környezetterhelés csökkentéséhez, a települési infrastruktúra, valamint a gazdaságot kiszolgáló létesítmények védelméhez. A fejlesztés a városi területek általános környezetminőség javulását eredményezi, komplex módon járul hozzá egy élhető, egészséges településkép formálásához. Az érintett övezetben a projekt megvalósításával a háztartások, gazdasági szereplők mentesülnek a potenciális vis major események által okozott károk alól. A tervezési folyamatban kiemelt figyelmet fordítottak a vizek helyben tartásának természetközeli módon történő megvalósítására. Ezért olyan megközelítéseket és megoldásokat alkalmaztak, amelyek alkalmasak a rendkívüli áradások, felhőszakadások, belvizek és a felszín alól feltörő vizek kártételei elleni védekezésre. Ugyanakkor lehetőséget adnak a lokális vízvisszatartásra, amivel jóléti és ökológiai célokat is képes támogatni a megvalósuló projekt. A projekt a vízzel kapcsolatos szemléletformáló programok is megvalósulnak, illetve elkészül a város egész területére vonatkozó Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv is.