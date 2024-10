A farádi önkormányzat képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott a néhai Tonkó Sándornak, a helyi sportkör volt elnökének. A döntéssel az egész közösség egyetértett, hiszen Tonkó Sándor elévülhetetlen érdemeket szerzett a farádi sportegyesület történetében. Ő volt az, aki az 1990-es évek elején „feltámasztotta” a sportéletet a faluban, és a focicsapattal komoly eredményeket ért el.

A díszpolgári címet igazoló oklevelet a közelmúltban a farádi sportegyesület focipályáján rendezett ünnepségen adták át Tonkó Sándor édesanyjának és gyermekeinek, illetve emléktáblát is elhelyeztek az öltöző falán. A rendezvényen megemlékeztek a sportkör halottairól is.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Sándor nagyon hiányzik a község közösségi életéből. Korai halála nagy veszteségünk. A díszpolgári címmel csak egy kicsit hálálunk meg mindabból, amit tőle kaptunk az évtizedek alatt

– mondta Szalai Zoltán, Farád októberben leköszönt polgármestere, aki jó barátságban volt Tonkó Sándorral.

Tonkó Sándor nem csak a farádi sportegyesület elnöke volt, hanem igazi közösséget kovácsolt

Tonkó Sándort 1993-ban kérte fel a település vezetése a sportkör újjászervezésére, amikor a község szakított Csornával és ismét önállóan működött. A legalsó osztályban indult a labdarúgócsapat, és a bajnokságot megnyerve feljebb is lépett. Két év múlva pedig már a megyei első osztályban szerepeltek. Közben fejlesztették az infrastruktúrát, rendbe tették a pályáját, öltözőt építettek, és igyekeztek megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a játékosoknak csak a focira kelljen figyelniük. Tonkó Sándor erényeként emlegetik ma is a helyiek, hogy közösséget kovácsolt. Hívó szavára a falubeliek mindig vállalták a társadalmi munkát, támogatókat szerzett, az egyesületi élet kiválóan működött. Hazai mérkőzéseiken nem volt ritka, hogy háromszáz-háromszázötven néző szurkolt a csapatnak. Sándor a nehéz időkben is megállta a helyét, és volt idő, amikor az újbóli megszűnéstől mentette meg a csapatot.

2009-ben egészségügyi okok miatt lemondott tisztségéről. Hosszas betegeskedés után 2015-ben kísérték nagy részvét mellett utolsó útjára a farádi temetőben.

„A sport­élet ma is aktív Farádon, sok a szurkoló, sok a sportoló gyerek. Hogy mindez így van, Sanyinak is köszönhető, hiszen ő tette le az alapokat. Az ő neve és tevékenysége örökre itt marad velünk, és emlékezni fogunk rá” – jegyezte meg Szalai Zoltán.