Séta közben mindenki köszönti, ő pedig szinte minden házról, a benne lakókról tudna valamit mesélni. Minden reggelét azzal kezdte, hogy mielőtt bement a hivatalba, körbejárt a falu valamelyik részén, és megjegyezte a javításra szoruló dolgokat. Még szoknia kell, hogy nyugdíjasként nem kell korán kelnie, és csak otthon kell számba vennie a tennivalókat.

Tényőn még több műemlék ház őrzi a falu múltját.

Fotó: Molcsányi Máté

Az ifjúság érdekében fejlesztettek

Varga Gábor 2006-ban vette át elődjétől a hivatalt. Két éven belül rendbe jött a falu anyagi helyzete, majd a pályázatok segítségével egyre nagyobb fejlődésnek indult a település. – A fejlesztéseket először a fiatalság érdekében kezdtük. Iskola felújítás, óvoda bővítés után 2019-ben adtuk át a bölcsődét, majd felújítottuk a kultúrházat – sorolta Varga Gábor. Azt már én teszem hozzá, hogy nagyon szerencsésen egy helyi építész, Németh Csaba tervei alapján organikus, egységes hangulatot árasztó, barátságos épületekkel gazdagodott a település úgy, hogy helyi fákat használtak fel. A bölcsődéhez és a kultúrházhoz hasonló stílusban készült a temetőben a ravatalozó elő teteje és a szabadtéri színpad is.

A falu fáit használták a bölcsi építéséhez is.

Fotó: Molcsányi Máté



Kis falu híres nevezetességgel

– Az útfelújítás 70 százalékát is sikerült elvégeznünk, hátra vannak még a hegyes részek útjai. A focipálya mellett építettünk egy turisztikai központot, amelynek egyre jobb a kihasználtsága. Most épül a sportpálya mellett az öltöző, év végére elkészülhet. Mindenképpen meg kell említenem az atombunkert, hiszen egyre többen jönnek megnézni, ilyenkor bizony a település más nevezetességeit is meglátogatják, fogyasztanak a helyi vendéglátó egységekben. A Tényő Világa Egyesület, élükön Mecséri Szabolccsal nagyon sok munkát fektetnek annak felújításába, fejlesztésébe, a bunkert bemutató rendezvények szervezésébe. Marketingeszköznek is nagyon jó, mert Tényőt ismertté teszi világszerte – mesélt a sokféle fejlesztésről a polgármester.

Mecséri Szabolcs a tényői iskolásoknak mutatta be nyár elején a bunkert.

Fotó: Molcsányi Máté

Tényő lélekszáma 1800 körüli, az utóbbi években pár százzal nőtt, mert Győr közelsége sokakat vonz. – Nagyon sok külföldi él nálunk, aki a falut választotta otthonául. Van már nálunk német, olasz, angol, osztrák, svájci, de még japán család is. Volt olyan letelepedőnk is, akik egyszer átutazott a falun és akkor határozta el, hogy ide költözik. Sokaknak éppen az tetszik, amit mi is szeretünk: faluban élünk és szeretnénk is, ha ez így maradna – szögezte le Gábor.