Megalakult Jánossomorja új képviselő-testülete, eskütétellel, a különböző területért felelős bizottságok, elnökeik és a régi-új alpolgármester megválasztásával. Ekkor tettek esküt a képviselői mandátummal nem rendelkező külsős bizottsági tagok is, akiket szakértelmük miatt kért fel közös munkára Lőrincz György polgármester. Az önkormányzat továbbra is három bizottsággal működik. A városvezető hangsúlyozta: „Eddig elsősorban az infrastrukturális fejlesztésekre fektettünk hangsúlyt, hiszen nagy volt a lemaradásunk, de az elmúlt években jelentősen előre tudtunk lépni ezen a területen.” Hozzátette, most legfőbb cél a közösség­építés és a helyi kisközösségek erősítése.