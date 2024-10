A csöngei erdőtűz után egy hónappal.

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Előzmények

A tűz megfékezésén négy vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltója dolgozott.

A Rábaközből is számos tűzoltó egység indult útnak, hogy segítsen. A hivatásos állomány mellett az önkéntesek is vállalták a veszélyt.

- A helyiek, civilek rendszeresen érkeznek hozzánk étellel, itallal, folyamatosan tartják velünk a kapcsolatot, kérdezik, mire van szükségünk. Első este a hivatásosok mellett a Rábaközből a beledi és a farádi önkéntesek voltak a terepen. Ekkor az avarégésnél álltunk szolgálatba. Másnap reggel azonban a széltől minden begyulladt, égtek az erdők. Csönge és Kenyeri között felügyeltük a területet, egy sertéstelep közelében. Pénteken már megérkeztek a bajtársak is, Egyedről, Bogyoszlóról, Csornáról, Szilból és további településekről. Volt időszak, amikor legalább nyolcvan tűzoltóautót láttunk-sorolta Horváth Gábor. Mint kifejtette: szombaton este már helikoptert is bevetettek, amire nagy szükség volt az erdőtűz miatt. A környékbeli gazdák is igyekeznek segíteni. Lajtos kocsikkal viszik a vizet az oltáshoz – mondta a Kisalföldnek a nagy tűz idején Horváth Gábor, a farádi egyesület parancsnoka.

Látogatás

Vas vármegye polgármestere, Nyéki Sándor az erdőtűz után egy hónappal, kilátogatott a helyszínre. Elmondta: öngyógyul a természet.

Egy hónappal a tragédia után zöldbe borult az aljnövényzet, előbújtak a gombák és ismerve a nyírfa természetét, arra is van remény, hogy tavasszal újrahajtanak a fák. A polgármester egyeztetett a helyi vadásztársaság vezetőjével: a szarvasok vonulási útvonala megvan, láttak már fácánt és őzet is. Az újjászületés és a gyász találkozik a helyszínen. A fák törzse kormos, a megmaradt ágak csupaszak. A dán tulajdonban lévő fenyőtelepen mintegy hatezer normann fenyő várta a karácsonyi szezont, – már megjelölve, kivágásra készen – a tűleveleknek szinte nyoma veszett – írta a vaol.hu.

A szörnyű erdőtűz hatása még hosszú ideig itt lesz velünk. Szívfacsaró és fájdalmas volt látni a természet pusztító erejét. Az oltásban, mentésben résztvevők fáradhatatlan, több napig tartó munkáját nagyra becsüljük, elismeréssel adózunk előttük. A lakosság összefogása, segíteni akarása elképesztő méretű volt

– fogalmazott Tarczy Györgyi, Vönöck polgármestere.