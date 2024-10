Az édesvizek sótartalmának növekedése, vagyis szalinizációja világjelenség, amely a XXI. század első évtizedeiben került az érdeklődés középpontjába – írja a BalatonScience a Facebook-oldalán.

Ennek elsődleges kiváltó oka a bányászat, a kőolaj- és gázkitermelés, az utak sózása, a műtrágyahasználat és a tájhasználat változása.

Az urbanizáció, a kommunális és ipari szennyvízkibocsátás, beépített, lefedett terület növekedése a vízgyűjtő területen szignifikánsan növeli az iontranszportot, többek között az építési anyagok korróziója, az utak sózása és a szennyvízkibocsátás következtében.

A növekvő szalinizáció hatásait a klímaváltozás tovább erősíti.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közös, a Hidrológiai Közlöny 2024. évi 3. számában megjelent tanulmánya átfogó képet rajzol a Balaton-víz kémiai viszonyainak 130 évet átívelő változásáról.

Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a tó vizének sótartalma a tizenkilencedik század végétől a huszadik század közepéig nem változott, ezt követően azonban az utóbbi ötven évben tartós és napjainkig tartó növekedése indult meg.

Az összes ionkoncentráció a tó egész területén a történeti háttérnek tekinthető 450 milligramm per liter értékről napjainkra 620-690 milligramm per liter körülire nőtt. Eszerint a Balaton egészen az 1980-as évek elejéig édesvizű tó volt, de ma már édes-sós átmeneti vizű.

Az élővizek sótartalma széles tartományban helyezkedik el, a Szent Anna-tóban, Erdélyben az összes ionkoncentráció mindössze 10 milligramm per liter, a Fertőben 1500-2000 milligramm per liter, a Velencei-tóban 3000 milligramm per liter, a tengerekben pedig 35000 milligramm per liter körüli.

Forrás: blki

Az északi féltekén megfigyelt általános trenddel ellentétben a Balatonban nem a kloridion-növekedés volt a szalinizáció fő oka. A tó vizének összetételét alapvetően meghatározó nyolc fő ion közül egyedül a kalciumion-koncentráció nem nőtt, mert a Balatonban jelentős mértékű mészkőkiválás következik be.