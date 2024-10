A településvezető munkáját Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője a Széchenyi utca átadóján köszönte meg. – Ez volt az életem – ezt válaszol­­ta Csaplár Zoltán mecséri polgármester, amikor a több mint negyvenéves közösségi szolgálata összefoglalójára kértük.

78 évesen adja át a polgármesteri székét

– 1979-ben választottak a Lébénymiklósi Nagyközségi Közös Tanács elnökének. Ide tartozott Lébény, Mosonszentmiklós, Gyártelep, Mosonújhely és Mecsér. Simson kismotorommal jártam a hozzám tartozó településeket – kezdte történetét Csaplár Zoltán, aki 78 évesen adja át a polgármesteri széket utódjának, Füsi Rudolfnak Mecséren.

Csaplár Zoltán 1994–2006 között vezethette a már önállósodott Lébényt. 2006-ban nyugdíjba ment.

– Mecséren 2009-ben, az árvízi védekezéskor Gerháth Zoltán polgármester szívroham következtében elhunyt. Ekkor egy falugyűlés keretein belül felkértek, induljak a polgármesteri székért, s azóta, napjainkig gyakoroltam e tevékenységet. Nekem az életemet jelentette ez a munka, amit örömmel és becsülettel végeztem. Összességében államigazgatásban 42 évet dolgoztam, választott tanácselnök és polgármester tisztségviselőként pedig 38 évet. Civil területen 1993 óta vagyok társadalmi munkában erdőgazdálkodó, valamint 1964-től önkéntes tűzoltói tevékenységet is folytatok – tette hozzá a leköszönő faluvezető, aki a hazai polgárőrség életében is meghatározó szerepet töltött be.