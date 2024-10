Az elismerés harmadik alkalommal történő átadásával a Richter Gedeon Nyrt. idén is kifejezte elkötelezettségét a természettudományos oktatás aktív támogatásai iránt. A díj célja, hogy elismerje és inspirálja azokat a harmincöt év alatti pedagógusokat, akik különleges tehetséggel és elhivatottsággal oktatják a természettudományokat, és innovatív pedagógiai módszerekkel járulnak hozzá a diákok tudományos szemléletének kialakításához. Ezúttal huszonnyolc kiemelkedő pedagógust választottak ki, akik nemcsak a szakmai közösség, de a jövő nemzedékeinek nevelése szempontjából is meghatározó szerepet töltenek be. Köztük van Liziczai Márk Imre, a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium biológia, kémia szakos tanára is.

Huszonnyolc fiatal pedagógust díjaztak

A díjról: inspiráló szakmai közösség

– Óriási megtiszteltetés számomra ez az elismerés. Az átadó ünnepség során megismerhettük egymás munkáját a többi díjazottal, ennek tükrében igazán jó érzés egy ilyen proaktív, inspiráló szakmai közösséghez tartozni – emelte ki érdeklődésünkre Liziczai Márk.

A fiatal mosonmagyaróvári tanár érdeklődésünkre elmondta, hogy a pedagógusi pálya számára egy hivatás, a mindennapokat átszövő életforma.

– Az építő, előremutató, színvonalas munkában hiszek. Mentorként célom, hogy tanítványaimnak segítsek megtalálni a saját útjukat. Nemcsak tudást szeretnék átadni nekik, hanem fel szeretném őket készíteni az élet kihívásaira, mindezt olyan támogató közegben, ahol bátran kérdezhetnek és kérhetnek segítséget. E cél megvalósulásában fontos, hogy változatos módszerekkel, különböző órai és tanórán kívüli foglalkozásokkal dolgozzunk, hiszen így mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb utat – vélekedett Márk, akinek a legnagyobb öröm, büszkeség tanítványai lelkesedése, motivációja és a sikereik – ez inspirálja őt.

– Amikor örömmel jönnek órára, akár kevésbé kényelmes időpontokban is, lelkesen, fülig érő szájjal kísérleteznek a laborban, vagy nagy létszámban jelentkeznek emelt szintű foglalkozásokra a diákok, az nagy örömmel tölt el. A legszebb, amikor a gimnáziumi évek végére pedig megtalálják a saját útjukat, maguk is alkotóvá válnak. Ha ebben egy csöppet tudtam segíteni nekik, akkor már megérte – tette még hozzá.