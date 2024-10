- A mai gyerekek már intuitív módon kezelik a technikát és természetesnek veszik a jelenlétét a hétköznapokban. Ez azonban nem egyenlő a tudatos felhasználással – mondta el Keszthelyi Bernadett a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ ügyvezetője. - A két nap során négy osztály érkezik hozzánk a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola és a Győri Tulipános Általános Iskola 5 és 6 osztályosai. Az élményszerű feladatok során a tanulók olyan digitális eszközöket próbálhatnak ki, amire máskor nincs lehetőségük.

Alapkészség akár az olvasás

A program során a tanulók saját rajzaikat terveztethették újra a mesterséges intelligenciával vagy épp lánctalpas mini járműveket programozhattak. A feladatok során a fiatalok nem csak jól szórakozhattak, hanem tanulmányaikhoz, jövőbeli pályájukhoz is hasznos tudást sajátítottak el.

- Nem lesz mindenkiből programozó, de a jövőben a digitális ismeretek legalább olyan alapkészségnek számítanak majd, mint az írás vagy az olvasás – hangsúlyozta Keszthelyi Bernadett.

-5-10 éves távlatban nincs olyan munkahely, ahol ne lenne szükség valamilyen szintű digitális ismeretre, és a technológia fejlődése nem fog megállni.

Az iskola padon kívül könnyebb a tanulás

Keszthelyi Bernadett hozzátette: még a felnőttek körében érezhető néha kis bizalmatlanság az új dolgok iránt, a gyerekek nagyon nyitottan viszonyulnak ezekhez a témákhoz.

- Azt tapasztaljuk, hogy az iskolai környezetből kiszakadva még érdeklődőbbek a fiatalok, különösen az olyan dolgok iránt, amiket maguk is kipróbálhatnak. Ezért is készültünk számukra sok feladattal, délután pedig városnéző sétára is elmegyünk, ahol a Győrhöz kötődő feltalálókról tudhatnak meg többet a diákok, sőt, a Jedlik hagyatékot is megnézzük.

Digitális veszélyek és előnyök

A programnak része a határon túli kapcsolatok kialakítása is, így a két iskola diákjai egymással is megismerkedhettek. Kitanovics Beáta a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola tanára elmondta, tapasztalata szerint a diákoknak nincs veszélyérzete az online térben.