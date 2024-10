Már 2016 óta működnek Bécsben a digitális utastájékoztatási táblák, azzal a szándékkal, hogy az utasok, különös tekintettel a látássérültekre, kényelmesebben közlekedhessenek a városban. A Wiener Linien büszkén jelentette be, hogy körülbelül további 30 megállóban elérhetőek már a digitális, hirdetési rendszerek, amelyek számos újítással szolgálják az utasok kényelmét. A képernyők négy különböző nézetet kínálnak, amelyek között egyszerű gombnyomással lehet váltani. Az utasok tájékozódhatnak a teljes menetrendről, legközelebbi indulásokról, esetleges csúszásokról, illetve a keresett járat teljes útvonaláról és a lehetséges átszállási lehetőségekről. A digitális kijelzők további hasznos információkat kínálnak német és angol nyelven pl. a jegyvásárlás módjáról, valamint az esetleges közlekedési fennakadásokat is világosan megjelenítik.

Digitális tájékoztató táblák az akadálymentes közlekedésért.

Fotó: Simon Wöhrer\Wiener Linien

Alexandra Reinagl, a Wiener Linien ügyvezető igazgatója szerint az intézkedések célja, hogy kényelmesebbé tegyék az utazást minden utazó számára, amihez elengedhetetlen, hogy a megállókban mindenki könnyedén tájékozódhasson a közlekedési információkról. A kezdeményezés jól tükrözi, hogy a Wiener Linien miként kapcsolja össze az innovációt és az esélyegyenlőséget a digitalizációval, hangsúlyozza Jürgen Gross, a Wiener Stadtwerke akadálymentesítésért felelős megbízottja.

A kijelzők akadálymentes kivitelezésére is kiemelt figyelmet fordítottak azzal, hogy a tábla sarkait lekerekítették, ezzel is segítve az esetleges sérülések elkerülését pl. vakok és gyengénlátók esetében. Ezenkívül Braille-írásos felirattal is ellátták őket, hogy megkönnyítsék az érzékszervi üzemmódok közötti váltást, amelyet az egyik gomb legalább három másodpercig tartó lenyomásával lehet aktiválni. További 150 új, digitális utastájékoztató bevezetését tervezik az elkövetkező öt évben. Statisztikák szerint egyre többen veszik igénybe a digitális táblákat, amik átlagosan napi 400 alkalommal szolgáltatnak információt a bécsi utazóközönségnek.