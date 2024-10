Az udvar, illetve a tetőtér felé bővítik az épületet. A bővítés mellett a projekt a meglévő épület korszerűsítését is tartalmazza: vakolatjavítási, festési és mázolási munkákat, az épület falainak nedvesség elleni szigetelését, a repedések javítását, a villamos hálózat felújítását, a villamossági szerelvények és a belső nyílászárók cseréjét, akadálymentes betonrámpa építését, a tálalókonyha, az edénymosogató és a kiszolgálóhelyiségeinek rendszerszintű átalakítását. Megújulnak a vizesblokkok, a konyhatechnológia, a közlekedők és a csoportszobák.

A külső terület egy szakaszán új kerítés készül, illetve kaput és tűzjelző rendszert alakítanak ki. Napelemrendszert telepítenek, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése is megvalósul. A pályázati forrásból olyan eszközöket is beszereznek, amelyek a szakmai munka zavartalan ellátásához, a gyermekek neveléséhez, változatos játéktevékenységéhez és mozgásigényük kielégítéséhez sokrétű lehetőséget biztosítanak.