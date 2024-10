Már gyerekként is imádott szerelni Tánczos Bence. A fiatal tehetség a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumban tanulta az gépjárművillamosságot és rajongásig szereti szakmáját. A lelkesedés szorgalommal is társul, már több versenyen is bizonyított, többek közt első lett a nemzetközi Young Car Mechanics versenyen, legutóbb pedig Franciaországban a World Skills-en tette próbára a tudását az ifjú tehetséges autószerelők közt.

Tánczos Bence és felkészítő tanára Őri Péter elmondták az autószerelő szakma a folyamatos tanulásról szól.

Fotó: Csapó Balázs

– A duális képzés során a javításra szoruló autók nagyon sokat segítenek a felkészülésben, mert változatos korú és problémájú járművek kerülnek hozzánk. Fontos, hogy gyakoroljuk a különböző típusú, márkájú autók szerelését, mert a versenyen sok a típusfüggő feladat. A megmérettetés előtti hetekben tudjuk meg, hogy milyen márkájú járművekkel kell dolgoznunk és milyen szerszámok állnak majd rendelkezésre.

Szerelés közben angolul

A felkészülést tovább segítette egy volt lukácsos diák, Ölbei Zsolt is, aki tavaly az Euro Skills versenyen képviselte Magyarországot a szintén autószerelő szakmában. Bence felkészítő tanára, Őri Péter, egyetemi oktató pedig tagja volt az egyik versenyállomásnál értékelő négy fős bírói csapatnak.

Tánczos Bence elmondta nemzetközi porond kihívása az is, hogy verseny során, a szerelés közben angolul kell kommunikálni a zsűrivel.

Már a felkészülés során egy angol tanárral, a műhelyben munka közben gyakoroltuk ezt a szituációt. Sok időt takarít meg az ember, ha a verseny közben nem kell megállnia azért, hogy keresse a szavakat és magyarázzon.

Magabiztos győzelem és kiváló szereplés

Bence az országos döntőt magabiztos fölénnyel nyerte, 80 százalékot ért el a feladatokban, míg a második helyezett 65 százalékos eredménnyel követte. World Skills-en rendkívül erős nemzetközi mezőnyben 36 ország versenyzőivel mérte össze tudását, a 11. helyen végzett és kiválósági érmet vehetett át, amelyre rendkívül büszke az iskolája.

– A szakmai feladatok közül a motormérés éreztem a legnehezebbnek, de minden területen jól kellett teljesíteni az embernek, mert 1-1 pont különbségek döntöttek a helyezésekről.