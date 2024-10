A most már állami többségben irányított GYSEV rendkívül fontos szerepet tölt be az ország közlekedésében. A vállalat 1872-ben kezdte meg működését, 2022-ben ünnepelte 150 éves fennállását. A vasúttársaság első vonalszakasza Győr és Sopron között nyílt meg, ma már azonban az utazóközönség olyan nagyvárosokba is eljuthat a leghűségesebb városból mint Budapest, Bécs vagy Pozsony.

A magyar állam felvásárolta az osztrák STRABAG tulajdonrészét a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben Fotó: Kisalföld archívum

Az államé a döntő szó

2009 óta a társaság részvénytulajdonosai a magyar és az osztrák állam, valamint az elmúlt napokig a STRABAG SE volt.

Mostantól miénk a döntő szó a GYSEV-ben

- jelentette be csütörtökön Lázár János, építési és közlekedési miniszter. Kiemelte, hogy néhány napja az utolsó jogi akadály is elhárult az elől, hogy a magyar állam megvásárolja az osztrák STRABAG SE tulajdonrészét a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben, és már ki is fizették a részvényeket, így nemcsak a többség lesz a magyaroké, hanem az irányítás is. Hozzátette, ezzel minden magyar utas nyer, hiszen például a közös vállalat járműbeszerzései mostantól a magyarországi járműhiányt is közvetlenebb módon enyhíthetik.