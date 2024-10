Október 9-én, szerdán tartja alakuló ülését a június 9-én megválasztott új csornai, valamint kapuvári önkormányzati képviselő-testület.

Csornán délelőtt tíz órakor kezdődik a tanácskozás a városháza nagytermében. A napirend szerint esküt tesznek a képviselők és a polgármester, aki ismerteti programját is. Alpolgármestert választanak, megállapítják a vezetők tiszteletdíját és költségtérítését, illetve a képviselői juttatásokról is rendeletet alkotnak. Megválasztják az önkormányzati bizottságok tagjait is, a külsős tagok ugyancsak esküt tesznek.

Kapuváron szerdán délután három órakor lesz az alakuló ülés, szintén a városházán. A napirend hasonló, mint a szomszédos városban: a polgármester és a képviselők eskütétele, polgármesteri program, tiszteletdíjak meghatározása, bizottságok alakítása, a nem önkormányzati képviselő tagok eskütétele, alpolgármester választása és esküje. Az ülésen tájékoztatás hangzik el az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi, az összeférhetetlenséget megszüntető, valamint a köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezési kötelezettségről.