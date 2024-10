Magára maradt Gyula

A csornai Szilvási Szabó Gyulát ismerhetik már a Kisalföld olvasói: két évvel ezelőtt a Jóakarat hídján keresztül segítséget nyújtottak neki, amikor családja kilátástalan anyagi helyzetbe került. Az elmúlt két évben sok minden történt, Szilvási Szabó Gyula sorsával azért foglalkozunk ismét, mert ezek között kevés a jó. A Széchenyi iskola udvarosaként közfoglalkoztatotti jogviszonyban dolgozó fiatalember teljesen magára maradt. Anyagi támogatást nyújtó nagyszülei korábban meghaltak, nyáron pedig súlyos betegség után az édesanyja is elhunyt.

Szilvási Szabó Gyula becsületesen teszi a dolgát, de a 88 ezer forint nagyon kevés, amit keres. Fotó: Cs. K. A.

Köszöni a segítséget

Gyula magára maradt és a helyzet nem csak lelkileg viseli meg, hanem óriási anyagi terhet is jelent számára. Közfoglalkoztatottként havonta nyolcvannyolcezer forintot keres, más munkára viszont nincs kilátása. Egy gyermekkori kerékpáros baleset miatt mozgása korlátozott, nehéz fizikai feladatokat nem tud ellátni. Az iskolában tisztességesen elvégzi a dolgát, szeretik a gyerekek és a munkatársak is. Utóbbiak, ahogy csak tudnak, igyekeznek rajta segíteni. Édesanyja halála után például, amikor tulajdonképpen még ételre sem maradt pénze, gyűjtöttek neki.

- Édesanyám sokáig betegeskedett néhány hónapja hagyott itt. Egyedül maradtam a házban. Az a szerencsém, hogy olyan munkahelyen dolgozhatom, ahol nem hagynak magamra és nagyon mellém állnak. Az igazgatónő, a tanárok és a többiek is mind próbálnak segíteni nekem-magyarázta helyzetét Gyula. Több nevet is említ. Van például, aki úgy viselkedik vele, mintha az édesapja, de legalábbis testvérbátyja volna. Cipőt vesz neki, kifizeti a hétvégi ebédjét, amikor az iskolai menza zárva van, de másokra is számíthat a nehézségek között. Tőlük ennivalót és néha pénzt is kap. A nyolcvannyolcezer forint ugyanis semmire sem elég.

Segíthet Ön is! A Jóakarat hídja olvasóinkat köti össze a rászorulókkal, az Önök adományaiból segíti őket. Ha bármekkora összeggel hozzá szeretne járulni a támogatásokhoz, azt a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00100008 számlájára utalással megteheti. Köszönjük! Ha segítséget kérne Az alapítvány segítségét levélben vagy e-mailben kérhetik a rászorulók és az őket ajánlók. A postacímünk: 9021 Győr, Újlak utca 4/A. E-mail-cím: [email protected].

A maradék pénz megy élelmiszerre

- Befizetem a csekkeket, kiváltom a gyógyszereket, a maradékon élelmiszert veszek. Néha cserélem a gázpalackot. Tüzelőre sajnos már nem futja. Igaz, a kályhám is szétégett, újat venni viszont egyelőre nem tudok-sorolja a problémáit Szilvási Szabó Gyula.