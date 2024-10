A tanuszoda az állatorvosi ló tipikus esete: remények szerint jövőre átadják

– A tanuszoda az állatorvosi ló tipikus esete – tért át a régóta húzódó állami beruházásra Nagy István, aki reményeit fejezte ki, hogy a közbeszerzés anomáliái, a 761 millió forintos plusz kormányforrás után jövőre át tudják adni a létesítményt.

A mosonmagyaróvári kórházról: volt, van és lesz

– A legtöbb küzdelmet a mosonmagyaróvári kórház jelenti – a legforróbb témát sem hagyhatta szó nélkül az országgyűlési képviselő, aki a jelenhez vezető okokat is kereste, s mint mondta, nincs olyan hét, hogy ne foglalkozna a Karolina ügyével. Egy fontos lépés volt, hogy ápolói képzés indítását kezdeményezték a Kossuth Gimnáziumban.

– Mindenkinek az a szándéka, hogy legyen holnap, holnapután is a kórház számára. A kórház volt, van és lesz – húzta alá, megjegyezve, hogy a kampányidőszak után most egy csendes építkezés kezdődik, a város ösztöndíjjal, lakások biztosításával teheti vonzóvá a mosonmagyaróvári munkavállalást a helyi kórházban.

A magyaróvári posta kapcsán azt mondta, annak újranyitására nem lát esélyt. A jelenlevők több kérdést is megfogalmaztak. Ezekre válaszul Nagy István azt mondta, hogy egy minőségi, öt csillagos hotel létrehozása jelentene még kiugrási lehetőséget a városnak, a konferenciaturizmusnak is lendületet adva. Jó hírrel is szolgált: plusz forrás biztosításával folytatódik a Dunakiliti-Doborgaz közötti gyalogos híd építése.