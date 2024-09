Innentől kezdve legfeljebb körbejárni lehet a kérdést, mit kezdjünk az eszközzel. Alsó négy osztályban az okostelefon abszolút lényegtelen, és felső osztályban is van jobb opció nála. Pál Feri mentálhigiénés szakember, atya szavaival: a kutatások szerint ha egy tinédzsernek csak 14 évesen adnak a kezébe kütyüt, akkor is néhány hónap alatt utoléri a társait.

Persze hallom, hogy jön erre a riposzt: de hát ha nincs okostelefonja, akkor kiközösítik a társai.

Válaszom, hogy olyan közegbe kell járni, ahol nem az a természetes, hogy a gyermek leül és bámulja a telefonját, másrészt attól, hogy mindenki hülye, nekem még nem kötelező hülyének lennem. Elmondom nyári élményemet: nyaralóhely, verőfény, forróság, a tenger pár lépésre, vize 25 fokos. A szálloda halljában a kanapén ültek a gyermekek, nyomogatták a telefonjukat magukban, néha odapillantottak a másik képernyőjére, majd fordultak vissza a sajátjukhoz. Zombiképző, mondottam magamnak, vagy: egy új világ, új embertípus születésének vagyunk a tanúi. Kell ennél több magyarázat arra, mi a baj a mobiltelefonokkal? Arról számolt be a diákok egy része, mióta nem használhatja az iskolában a mobiltelefonját, feszültebbek, több a verbális bántalmazás. Bizony-bizony, tipikusan elvonási tünetek. A drogról leszokni nem könnyű. Szóval az, hogy az iskolában nem telefonál a gyermek, oda nem viszi be, az alap, és innentől már csak a megoldáson kell gondolkozni. Tévedés ne essék, más országokban is ez a szabály. A gyermek persze megpróbálja kicselezni, de nekünk, szülőknek, értelmes, tudatos felnőtteknek a feladatunk a nevelés és a szabályok betartatása.