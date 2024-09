Harmadik alkalommal rendezték meg hétvégén a Soproni Egyetemi Napokat, amelynek ezúttal is a Lőver Kemping adott otthont. A campuson is számos programmal készültek, ahol a hallgatók sportesemények és erőpróbák során mutathatták meg, milyen fizikummal kezdik el az új tanévet. Mindezek mellett fergeteges koncertek, szórakoztató kulturális, zenei és gasztronómiai programok is várták a látogatókat.