- Sokat jött egy nap alatt is a víz, szerintem nyolcvan centit, akár egy méter is emelkedett - mérte fel lapunknak Véneken, az üdülőtelep bejáratánál állva az egyik helyi lakó, József. Neki nincs nyaralója a Duna-partján, a torkolati műtárgy közelében fekvő üdülőtelepen, egy barátjának viszont igen, ő kérte meg, néha nézzen rá a házra. Ez most nem könnyű, mert a bekötő út egyszer csak véget ér, az üdülőtelep két utcájában vízben álló ingatlanok megközelíthetetlenek száraz lábbal, és csak a távolban látszanak.

Fotó: Csapó Balázs

Két utca csak csónakkal lenne járható

Legalább hatvan-hetven nyaraló található a véneki Rózsa és az Ibolya utcában. Az árvíz miatt mindenkinek ki kellett költözni, jöttek a rendőrök, a polgármester engedélye nélkül senki sem mehet be a településrészre. Az ottaniak persze már hozzászoktak a helyzethez, mert ugyan volt, hogy évekig nem jött az áradás, de máskor meg félévente, és akár heteken át több árhullám is érkezett.

- Látja? Ott, olyan száz méterre az út egy napja még látszott, szárazon állt. Most már olyan derékig érő lehet a víz a házak környékén. Persze van, ahol nincs annyi, vannak magasabban fekvő részek is. De a nyaralók többsége már vízben áll. Akik a 2002-es árhullám után építkeztek, azok megemelték az ingatlan alapját, az a három-négy ház lehet a kivétel, azokhoz talán nem tör be a Duna - jegyezte meg beszélgetőtársam.

A talajvíz is veszélyes

Újabb érdeklődők érkeztek beszélgetésünk közben: egy család autózott arra, apró gyermekkel. Mint mondták, a kislánynak mutatták meg a szétterülő folyót, neki ez látványosság. Ők Kisbajcson laknak, viszonylag biztonságban, náluk majd a talajvíz fog gondot okozni. Ők 870 centiméteres vízállásra számítanak a hét második felében.

Mindent felpakoltak az emeletre

Gácsfalvi Róbertnek nyaralója van a véneki üdülősoron. Mint lapunknak elmondta, már mindent felvittek az épület felsőbb szintjeire, amit lehetett, utánfutóval elszállítottak. - Érték már nincs a házban - tette hozzá. - Arra számítunk, hogy a nyaralóban egyméteres lesz a víz. Most azt mondják, a 2002-es árhullámhoz hasonló lesz a helyzet, de a 2013-asnál alacsonyabb tetőzésénél. Mi 850 centiméteres maximálási vízállásra számítunk - elemezte a helyzetet a Kisalföldnek a helyi lakó.