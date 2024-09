A találkozó verseny is egyben. A veteránjárműveket szakmai zsűri értékeli, figyelembe véve küllemüket, hogy az eredeti állapotukat mennyire sikerült megtartani. A közönség is megszavazhatja a kedvencét. Ebben egy országosan is újdonságnak számító program segít idén is: QR-kód által választhattuk ki a kategóriákban a favoritokat.

A tizenharmadik találkozóra – melyet Staár Katalin önkormányzati képviselő nyitott meg és adta át az önkormányzat díját – több újdonsággal is készültek a szervezők, így például több kategóriában is lehetett nevezni, illetve több díj is gazdára talált. Így például külön díjazták a motorokat felújító gyermekeket. Neuberger Tamás, a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 elnöke kiemelte: éppen ötven éve, hogy a német Volkswagen gyártani kezdte a Volkswagen Golfot 1974-ben. Emiatt több Golf-tulajdonost is meghívtak a rendezvényre kiállítani. A rendőrség is első ízben képviseltette magát, a legkisebb látogatókat is megszólítva. Nagyobb helyet kapott az alkatrészbörze, illetve a Magyar Autóklub egy szimulátort is elhozott.

A veteránautók mellett sokan megcsodálták a fő helyen kiállított versenyautót is a Radical Motorsport Hungary jóvoltából. Szabó Zoltán évek óta versenyez az Angliában készülő autókkal, s büszkén számolt be róla, hogy tavaly óta versenyzés mellett a márkakereskedővé válhatott. A püski autószerviz tulajdonos egyébként maga is gyűjti a veteránjárműveket: egy Mercedes 124 mellett kilenc motor gazdája a Pannoniáktól a Danuviákig.

A mosonmagyaróvári Niederhoffer Béla csónakmotorokat gyűjt és restaurál, a több mint negyvenből huszonkettőt állított ki.

A csónakmotorok közül a legrégebbi darab ez az F. Kral, mely az első világháború időszakából való,amikor még nem szabvány szerint születtek ezek. Ritka, még működő darab, mely az országban egyedi. Interneten keresgéltem, Németországban találtam, de azok már háború utániak. Egyébként ennek segítségével Bécsben a Duna két oldaláról és a csatornákon szállítmányoztak

– emelte ki Niederhoffer Béla.