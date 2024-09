A vállalkozásoknak is szükségük van a postára

Bacher János elmondta, a posta sok szolgáltatását használják. Számukra nehéz lenne máshogyan megoldani.

Fotó: Molcsányi Máté

A faluban nem csak a lakosság, a cégek is igénybe veszik a posta szolgáltatásait. A Bakonyi Agrár kft. központi épülete a postaépülettel szemben áll. – Élénk postaforgalmat bonyolítunk. Papíralapú szerződéseink vannak, a földtulajdonosokkal való kapcsolattartás is postai úton zajlik. A haszonbérleti díjak kifizetését utalással vagy lakcímre történő postai feladással tudjuk teljesíteni. Nálunk ez évente sok száz csekk, naponta több tucatnyi levél feladását jelenti. Ha erre itt helyben nem lesz lehetőségünk, bajban leszünk, de tudomásom szerint a környékbeli vállalkozások is hasonló cipőben járnak – állapította meg Bacher János.

A régi szép időkre is emlékeznek még

28 évig dolgozott a helyi postán Németh Gyuláné, Magdi néni, vannak tapasztalatai.

Fotó: Molcsányi Máté



28 évig dolgozott a helyi postán Németh Gyuláné, Magdi néni, aki éppen látogatásunkkor jött ki a postáról. Végigélte a posta leépítését. – Itt kezdtem dolgozni. Kezdetben mindenfélét csináltam, aztán telefonközpontos voltam, én kapcsoltam le az utolsó telefont, majd üzletvezető lettem. A termelőszövetkezet és a vasútállomás nagy forgalmat adott, és az is, hogy központi helyen áll az épület, könnyen elérhető. Nem csak a helyiek, a környékbeli települések lakói, de átutazók is igénybe vették a szolgáltatást, ami akár a forgalom egyharmadát is adhatta. Volt, hogy tizen dolgoztunk, aztán a telefonközpont megszűnésével már csak hatan, aztán egyre kevesebben. Ma már úgy tudom, csak egy kézbesítő és egy hivatali dolgozó áll rendelkezésre – mesélte Magdi néni, aki szavaival megerősítette, hogy szükség van a postára.