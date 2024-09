Több, mint négyszáz hektárnyi területet, erdőt, bozótost, mezőgazdasági parcellákat érint a Vas megyei tűz, Csönge és Kenyeri térségében. Több száz tűzoltó küzd a lángokkal, figyelik a terepet, keresik az izzó gócokat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap éjjel közzétett tájékoztatása szerint a tűz megfékezésén négy vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltója dolgozott. Jelenleg a még izzó területek keresésével a visszagyulladás ellen dolgoznak az egységek.

A farádi tűzoltók is védekeznek a Vas megyei tűznél. Fotó: Farádi ÖTE

Vas megyei tűz

A Rábaközből is számos tűzoltó egység indult útnak, hogy segítsen. A hivatásos állomány mellett az önkéntesek is vállalták a veszélyt. A kisalfold.hu Horváth Gábort, a farádi egyesület parancsnokát érte el telefonon. Ő és bajtársai csütörtök óta vették ki részüket a mentésből és védekezésből. "Ez nem gyerekjáték és most nem gyakorlat, veszélyes helyzetben vagyunk. Az eligazításnál is mindig elhangzik, senki ne hősködjön, ha úgy érzi, veszélybe került, azonnal hagyja el a helyszínt"-mutatta be helyzetet Horváth Gábor. Hozzátette: pillanatok alatt teríti be őket a füst úgy, hogy a mellettük állót sem látják. Gyakran ökölnyi nagyságú, izzó pernyét hoz feléjük a szél. A farádi parancsnok még az összefogást emelte ki, ami tapasztaltak a napokban.

- A helyiek, civilek rendszeresen érkeznek hozzánk étellel, itallal, folyamatosan tartják velünk a kapcsolatot, kérdezik, mire van szükségünk. Első este a hivatásosok mellett a Rábaközből a beledi és a farádi önkéntesek voltak a terepen. Ekkor az avarégésnél álltunk szolgálatba. Másnap reggel azonban a széltől minden begyulladt, égtek az erdők. Csönge és Kenyeri között felügyeltük a területet, egy sertéstelep közelében. Pénteken már megérkeztek a bajtársak is, Egyedről, Bogyoszlóról, Csornáról, Szilból és további településekről. Volt időszak, amikor legalább nyolcvan tűzoltóautót láttunk-sorolta Horváth Gábor. Mint kifejtette: szombaton este már helikoptert is bevetettek, amire nagy szükség volt az erdőtűz miatt. A környékbeli gazdák is igyekeznek segíteni. Lajtos kocsikkal viszik a vizet az oltáshoz.