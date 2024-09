Október elsejétől tizenegy új polgármester lép hivatalba Mosonmagyaróváron és környékén. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának napokban tartott ülésén elbúcsúztak a leköszönő településvezetőktől. Árvay István mosonmagyar­óvári városvezető, a társulás elnöke megajándékozta azokat a polgármestertársait, akik jövő hónaptól átadják tisztségüket. A térség legrégebb ideje tevékenykedő elöljárója, Csaplár Zoltán mecséri faluvezető is szólt az egybegyűltekhez.

Mosonmagyaróváron, mint ismeretes, Árvay Istvánt Szabó Miklós váltja, aki 2006–2010 között irányította már a Lajta-parti várost.

Lébény élén is változás történik: szoros küzdelemben (33 szavazat különbséggel) Nátz Miklóst választották Kovács Gábor leköszönő polgármester helyére. A térség városainak vezetői közül egyedül Lőrincz György tisztsége nem változik Jánossomorja élén, neki kihívója sem volt júniusban.

A falvak vezetésében is lesznek változások: több jelenlegi polgármester nem indult. Így Marovics Géza sem Dunaremetén, viszont öten éreztek magukban ambíciót: Nagy Zoltán Alajos 65 szavazattal érdemelte ki a tisztséget. Makai Jenő sem kívánta Püskin folytatni: ott öt jelöltből Mátyus Balázs lett a befutó. Tíz szavazat választotta el Cseh Benjamint Dunaszigeten attól, hogy folytathassa a munkát: ott dr. Husvéth Bélának szavaztak bizalmat.

Feketeerdőn sem indult Novák András jelenlegi polgármester, utódjának sem akadt versenytársa: Mogyorósi Krisztián így 295 szavazattal lesz a falu első embere. Így volt ez Mecséren is, ahol Csaplár Zoltán Füsi Rudolfnak adja át a polgármesteri széket. Hédervárra is csere várt, ott sem indult a jelenleg regnáló faluvezető: Ábrahám Szilvia lett a nyertes. Mosonszolnokon hasonló volt a helyzet: a visszavonuló Török Sándor helyére Bódi István került. Mosonudvaron Szakáll Zoltán maga mögé utasította a tisztségért újrainduló Rinczki Lajost. Várbalogon nem indult a jelenlegi polgármester, Frank Anita, Lukács Zsolt nyerte a választást.