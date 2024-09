Útfelújítási munkálatok kezdődtek Jobaházán, melyek a Vasút utcát és az Ady Endre utcát érintik. A tervek szerint október 17-ig tart a kivitelezés. Új felületet kap a buszfordulónál lévő kanyar is. Kérik az arra járókat, hogy a munkálatok ideje alatt a bójákkal elszigetelt területekre ne hajtsanak be, és vegyék komolyan a sebességkorlátozást is.