– Nem vártunk a rendeletre, mi már két éve bevezettük, hogy a tanulóknál nem lehet órán okos- eszköz. Vettünk hozzá speciális dobozokat, azokba a gyerekek beteszik a telefont, okosórát, és első óra előtt a hetes összeszedi – nyilatkozta a Kisalföldnek a győri gyárvárosi iskola igazgatója, Nagy Zsuzsanna Csilla. – Azért döntöttünk így, mert többször előfordult, hogy a gyerekek használták órán, felvették egymást, zavarva a tanítást.

Elmondta még, hogy az alsósok még nem használnak okos- eszközt, ennek megjelenése a felsőben jellemző. Kevés diáknak van még olyan okosórája, amellyel telefonálni is tud. A szülőknek két éve a döntést elküldték a KRÉTA-n, ők ezt elfogadták, sőt, támogatták.



Németh-Leszkovich Katalin osztályfőnök, a mosonmagyaróvári piarista iskola pedagógusa mutatja az összegyűjtött telefonokat.

Fotó: Kerekes István

Ennek megfelelően szeptemberben csak annyi változott, hogy eddig a tanulószobára visszaadták a telefont, most nem, de amúgy is csak a tanulók tíz százaléka tanulószobás. A pedagógusok pedig eddig sem használták órákon a telefont. Oktatási célra vannak notebookjaik, amikor kell, előveszik őket.

Némi túlmunka

Az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola mintegy 270 tanulójának életébe nagy változást nem hozott az új szabályozás, csak egy kis pluszmunkát a pedagógusoknak – felelte lapunk érdeklődésére a főigazgató, Kocsisné Németh Ilona.

Eddig kikapcsolt állapotban kellett a táskájukba tenniük a diákoknak, ha valaki megszegte a szabályt, azt a házirend alapján szankcionáltuk osztályfőnöki figyelmeztetéssel, intővel, de az évek alatt csak pár kihágás fordult elő. Most reggel kötelező leadni az okoseszközöket, vagyis a telefonokat, okosórákat. Ezeket egy cipősdobozba összeszedjük, egyedi azonosítóval ellátott tokba vagy fóliába tesszük, és a tanáriban tároljuk a nap végéig

– nyilatkozta Kocsisné Németh Ilona.

Tegyük hozzá, hogy az écsi általános iskola helyzete egyszerűbb, mint mondjuk egy fővárosi középiskoláé, ugyanis sok tanuló helyben lakik, a közelben, egyszerűen csak hazagyalogol az iskolából. Kocsisné Németh Ilona írt egy levelet a szülőknek, amiben kérte őket, hogy akinek nem okvetlenül kell, az ne is hozza be okoseszközét az intézménybe. Ezt megértették, segíti munkájukat. – Természetesen van, akinek kell, mert mondjuk olyan betegsége van, ez is előfordul, hogy valaki csak egyszer egy héten hozza, mert aznap éppen különórája van, és jó, ha a szülő eléri délután. Végül az alsósoknál csak egy-két gyermek, a nyolc felsős osztályban pedig osztályonként 6–10 tanuló hozza be reggelente a telefonját – tájékoztatott a főigazgató.