Több településen is áramszünetet okozott a hétvégén a viharos időjárás a Dunántúl egyes részein. Az E.ON Hungária Csoport szakemberei megemelt létszámban, már a hétvégén is éjjel-nappal dolgoztak a hibák kijavításán.

A Dunántúl több megyéjét is szombaton érte el a viharos idő, helyenként akár 100 km/h-t is meghaladó széllökések mellett jelentős mennyiségű csapadék is lehullott a területen.

Mosonmagyaróvár, Győr, Veszprémvarsány környékén több tucat helyen sérült meg a villamos hálózat. Itt még vasárnap éjjel is dolgoztak a szakemberek, hogy a lehető legtöbb ügyfélnél vissza tudják állítani az áramszolgáltatást.

Az E.ON szakemberei hétfőn is helyszínen voltak, hogy Győrben a Közép és Fehérvári utcákban és a Ménfőcsanakon egy utcát érintő hibákat kijavítsák. Sopron, Kapuvár, Csorna környékén alakult ki hasonló helyzet. Kópháza, Kisfalud, Beled, Vág, Szilsárkány, Potyond, Mihályi, Zsira településeken tapasztalhat néhány ügyfél áramkimaradást, amelynek javítása szintén folyamatban van és várhatóan ma befejeződik.