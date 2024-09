A jelenlegi helyzet alapján a következő napokban elsősorban a Duna mentén további útlezárásokra számíthatnak a közlekedők, ezért a közútkezelő már most arra figyelmezteti az útnak indulókat, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális korlátozásokról, útviszonyokról a www.utinform.hu oldalon, ahol listába szedve gyűjtik az árvízi helyzetben érintett utakat.

Az elmúlt napokban a Magyar Közút több, a Dunához közeli kerékpárúti szakaszt, kompokhoz, révállomásokhoz vezető utat lezárt a forgalom elől Komárom-Esztergom és Pest vármegyében. Hétfőn azonban már a 14-es főúton a vámosszabadi határátkelőhöz vezető szakaszon is teljes útzárat léptetett érvénybe, és a 11-es főút Komárom-Esztergom vármegyei részein is több helyen vannak már most is teljes vagy félpályás korlátozások.

A 2013-as árvízi helyzet tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy elsősorban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében nemcsak a Duna, hanem annak mellékfolyói térségében a következő napokban további útlezárásokra kell számítania a közlekedőknek az árvízi védekezés vagy az elöntött területek miatt.