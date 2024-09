Szegi Attila arra is rámutatott, hogy a torkolati műnek nem csak arra van hatása, hogy Győrnél alacsonyabban tetőzik a vízszint – várhatóan vasárnap 620 centivel, hanem magára a Lajtára is. A Mosoni-Dunát most a Lajta duzzasztja, az árvíz távozni tud.