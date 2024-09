Árvíz 43 perce

Tetőzés előtt a Lajta – Már a talajvíz is ad feladatokat Mosonmagyaróváron - fotók

Felmerült a második szükségtározó megnyitása is Hegyeshalomnál, miközben az elsőből visszaveszetik a vizet a Lajtába. Mosonmagyaróváron a talajvízzel is küzdenek, és a következő napokban is ad még ez feladatokat.

Fotó: Kerekes István

Egyre magasabb a Lajta vízszintje. Még nem dőlhetünk hátra, ahogy a szakemberek sem. – Most a legkritikusabb a helyzet. Folyamatos a járőrszolgálat, melyben a vízügy munkatársai mellett a katonák is segítenek. A víz törekszik kifelé a mederből, kisebb buzgárok, csurgások alakulnak ki, fontos, hogy ezeket időben észrevegyük – ezt már Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes szóvivője mondta lapunknak.

Tetőzés előtt a Lajta, sok a feladat Mosonmagyaróváron Fotók: Kerekes István

– Sikeres volt az egyes szükségtározó megnyitása Hegyeshalomnál szerdán hajnalban. Most azt látjuk, hogy a Lajta Ausztriában tetőzik. Visszavezetjük a vizet a szükségtározóból a Lajta főmederbe, ennek következtében emelkedik a vízszint – fogalmazott a helyettes szóvivő csütörtökön reggel. Kora délután már arról számolt be, hogy a lassú emelkedés után újból stagnál a vízszint 283 centiméternél. Vizsgálják, hogy a második szükségtározó beüzelemésére szükség van-e. A Lajta magyarországi tetőzését is mára várják, akár 300 centiméterrel. A folyó mellett nyúlgát épült 16 ezer homokzsákból. – A Kálnoki út mögötti részen küzdünk a talajvízzel, és ez még hosszú ideig ad majd feladatot – emelte ki Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki reményeit fejezte ki, hogy a homokzsákok szintjét nem éri el az árvíz. A fent említett területre homokzsákokat szállíttatott az önkormányzat, azokkal védekeznek. Főként az alacsonyabban fekvő utcarészekben, a Lajtához közel eső házaknál mára megjelent szinte mindenhol a talajvíz, volt, ahol szivattyúzni is kellett. A városvezető szerint az értékek mentésében segítettek ezeknél az ingatlanoknál. Az ár levonulta után további feladat lesz a homokzsákok összegyűjtése és megsemmisítése veszélyes hulladékként. Azt is vizsgálják majd, hogy mikor lehet újból kinyitni majd a Malom-ági Lajta zsilipjeit– most még ez nem biztonságos, a város védelme érdekében.

