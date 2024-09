Hangsúlyozta: a tej és annak feldolgozásával kapcsolatos ismeretanyag folyamatos bővülésével a lehetőségeik is szélesednek. Az MTKI Kft. ma már aktívan tevékenykedik a hús-, a sütő-, a kozmetikaiparban, de az egészséges életmód fenntartása céljából termékeket fejlesztő gyártók irányában is, továbbá a gyógyszeriparban és a takarmány előállítás területén is.

Többre képes Tejkutató

– A mindennapi életben csak Tejkutatónak nevezett MTKI Kft. már messze többre képes. Nálunk működik Magyarország második legnagyobb élelmiszeripari vizsgáló laboratóriuma közel kétszáz akkreditált vizsgálati módszerrel. Alapvetően szolgáltató intézet vagyunk, különös tekintettel a gazdaságos és hatékony termelés biztosítására, az élelmiszerbiztonság érdekében végzett laboratóriumi vizsgálatokra. Ezen kívül felelősen követjük a klímaváltozással kapcsolatos és a jogszabályi környezet megváltozásából eredő kihívásokat – hívta még fel a figyelmet az igazgató.

Arról is beszélt, hogy az intézet sok területen megelőzte a korát, így a laktózmentes tejtermékek széles körének receptúráját írta le az intézet még a múlt században, vagy a pozitív élettani hatást mutató baktériumokat, melyeket ma probiotikumoknak nevezünk.

Fotó: Kerekes István

– Büszke a város erre az intézményére – mondta köszöntőjében Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki szerint ez az új épület új dimenziókat nyit a kutatás-fejlesztésben.