Támogatás az árvízvédőknek - Szendvicsfelajánlásokat várnak a Vöröskeresztnél – Videó

A Vöröskereszt önkéntesei is kiveszik a részüket az árvízvédelemből Győr-Moson-Sopron érintett szakaszain. A homokzsákok megtöltésén, elsősegély biztosításán túl az élelmezés is fontos feladatuk. Egy frissítő, kávé, szendvics erőt ad a munkához. Viszont most a támogatók segítségét kérik, hogy folytatni tudják.

Ételosztás a folyópartokon. Fotó: Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete

Gyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete. Az árvízvédelmen dolgozók élelmezéséhez szívesen fogadnak szendvicshezvalót ( zsemle, szeletelt kenyér, vaj, margarin, felvágott, szendvics csomagolóanyag, szalvéta), kávét, tejport, kávétejszínt, fél literes ásványvizet, üdítőt. Kérik, adományaikat szeptember 20-án, pénteken székhelyükön, a Győr, Nagy Imre u. 28. szám alatt adhatják le 8-16 óra között.

