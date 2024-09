Korlátozások október végéig

Tavaly év végén fejeződött be egy nagyobb volumenű felújítása a sztrádának, akkor közel 100 kilométeren újult meg az autópálya. Több szakaszon csak a felső kopó réteget kellett megújítani, azonban voltak olyan részek is, ahol az alsóbb kötőréteget is cserélni kellett.

Jelenleg is dolgoznak az M1-es egyes szakaszain. A munkálatok közvetlenül nem érintik Győr-Moson-Sopront, de a sztrádán Budapest felé közlekedőknek és az onnan érkezőknek érdemes számolni a jelentős korlátozásokkal. A szakemberek szeptember közepén kezdték el az M1-M0 csomópontban a hídfelújítási és aszfaltozási munkálatokat, emiatt csomóponti zárásokkal járó korlátozásokra kell számítani a területen október végéig.