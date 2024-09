A tervezett út Zsiráról indul és a régi határátkelő helyén keresztezi a határt. Tóth Günther locsmándi polgármester kifejtette, az eddigi ideiglenes utat felújítják, készre építik és átadják a forgalomnak.

- Sajnálatos, hogy ebben a kérdésben népszavazást kellett tartani, az eredmény viszont örvendetes, hiszen a lakosság többsége az európai szellemiségre, az egymás mellett élésre mondott igent - fogalmazott Dorogi Árpád,Zsira polgármestere. - A végeredmény értelmében alá kell írni a partnerségi nyilatkozatot. Az idő sürget, ugyanis az ilyen, határon átnyúló fejlesztésekre szánt uniós pénzek egyre fogynak, és félő, hogy mire beadjuk a pályázatot, kimerül a keret.

30 éve - Terményáldás '94

Az időjárás csaknem tréfát űzött Győrött a Terményáldás ’94 szervezőivel és résztvevőivel, hiszen a rendezvény első napját egy másik, nevezetesen az „égi áldás” is kísérte. Ez azonban nem szegte kedvét a szombat délelőtt egybegyűlteknek, s az eső miatti, alig félórás késéssel megnyitották a bemutatót. Az immár második alkalommal megtartott, a Labora Alapítvány által szervezett esemény jelszava - Ora et labora, azaz imádkozzál és dolgozzál - így az eredeti jelentésétől eltérő felhangot is kapott, ugyanis sokan emelték tekintetüket az ég felé, bízva a szürke fellegek távozásában. Vasárnapra aztán már napsütés köszöntötte a Széchenyi térre látogatókat és a színpadon egymást váltó szereplőket.