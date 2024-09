Támogatják a szántóversenyt

A Fertőszentmiklós és Környéke Gazdakör elnöke hangsúlyozta, az ember szántóverseny iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy sok-sok támogatást és felajánlásokat is kapnak. - Ahogy említettem, a gazdákat ebéddel is vendégül látjuk. A város központjában három kondérban készült babgulyás, szarvas- és vaddisznópörkölt, amit az Ikva Völgye Vadásztársaság és a Höveji Nyakleves Egyesület biztosított. Ráadásul, házi kovászos kenyereket is kaptunk az ebédből, amit azok a háziasszonyok készítettek, akik részt vettek a közelmúltban megrendezett kovászoló workshopon.