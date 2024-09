A koncertek, kocsmajátékok, bajnokságok, valamint táncház mellett a Mandala Lounge udvarán, az Ambróziában, a Bar of Legendsben, a Csillag presszóban, a Lima Pud and Hostelben, a Komédiás étteremben, a Fűszeresben, a Shadow és a Vendelin Pubokban, valamint a Kozi Drink Bárban is kapható lesz a fesztivál söre, amit a győrújbaráti Vaskakas Sörfőzde mesterei készítettek el a II. Győri Oktoberfestre.

10 vendéglátóhely összefogásából valósul meg idén is Győrben az Oktoberfest. Fotó: Csapó Balázs

De érkeznek egyenesen Münchenből is különlegességek, valamint helyi kedvencek és megszokott italok várnak a csapokon minden sörszerelmest. Aki viszont inkább a gasztronómiában kalandozna, annak is érdemes egy kört tennie a belvárosi vendéglőhelyek egyikén, ugyanis ízes német fogások, kolbászok, mac and cheese, perec is kapható lesz a fesztivál ideje alatt.