Köszönet a védekezésben résztvevőknek

A Lajta-menti védekezés jelentette igazgatóságunk területén a legnagyobb kihívást, a szükségtározó megnyitása miatt is

– vonta le a következtetést Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, aki a mosonmagyaróvári duzzasztóműnél lévő gátőrháznál köszönte meg a Szolnokról érkezett kollégák munkáját és búcsúztatta el őket. Törőcsik Tamás vezetésével Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből 83 vízügyes érkezett a Lajta mellé segíteni az árvízvédelmi munkálatokat – nyolc napon keresztül tartva a frontot a helyiekkel.

– Jelenleg II. fokú készültség alatti a vízszint a Lajtán, de a szükségtározó miatt még rendkívüli készültséget tartunk fenn – emelte ki a vízügyi igazgató, hozzátéve, hogy munkájukat a vízügyes kollégák mellett katonák, katasztrófavédők és rengeteg önkéntes is segítette. Németh József arról is beszélt, hogy úgy a Dunán, mind a Lajtán ez volt minden idők harmadik legnagyobb árvize, utóbbinál 1965-ben érte el a rekordot, a 315 centimétert, most pedig a szükségtározó megnyitásának köszönhetően 286-nál tetőzött. Ígérte a szolnokiaknak, hogy ők is számíthatnak a segítségükre szükség esetén.

A segítségért köszönetet mondott Kertész József, a Lajta-menti védelem vezetője, aki sikeresnek ítélte a védekezést.