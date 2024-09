Vagyis igaz a hír, zajlik az autópályák egységes szintre hozása, ami nagyon is ráfér az utakra, még akkor is, ha így egyszerre kicsit túl soknak tűnik a dugók okozta idegrángás. De ha épp sehol nincs terelés, se baleset, akkor is látszik, milyen túlterheltek az autópályáink, nyilván elsősorban az M1-es, ami persze az itt, Győr-Moson-Sopronban élőket napi szinten keseríti.

Vagyis az igazán jó hír, hogy a szintre hozás után elsőként éppen ez a pálya kap kétszer 3 sávot, sőt, az intelligens leállósávval együtt a Concó pihenőig, azaz majdnem Győrig, akár 4 sávon is autózhatunk majd.