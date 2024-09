Glázer Tímea azt mondta, hogy már tíz éve elkezdték az ott élők a Kiserdő megvédését. Megérti, hogy luxus fenntartani erdőként egy területet, ami közművesítve van, de kérte, hogy hallgassa meg a városvezetés az ott élőket.

Balla Jenő arról beszélt, hogy nagyon magasak a városban az ingatlan árak, ezért harc folyik minden területért, de a Kiserdőt meg kell védeni, máshol kell építeni.

Hajtó Péter kényes kérdésként aposztrofálta az előterjesztést, mert az idős gondozást fejleszteni kell a városban. A Kiserdő 100 százalékos megvédése is fontos. Kérdésként tette fel, hogy készültek-e tanulmányok, hogy máshol valósuljon meg egy idősotthon, miközben az alapítványi tisztázatlan körülményekre is felhívta a figyelmet. Ő is kérte az előterjesztés visszavonását. Pollreisz Balázs megerősítette a kérést, vegyék ki a napirendi pontok közül.

Dr. Dézsi Csaba András leszögezte: a Kiserdőt megvédjük. 4,5 évvel ezelőtt egy környezetvédelmi programot indított el a város, akkor ott építkezések voltak. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy az ott élők egyszer már megakadályozták azt, hogy egy uszoda épüljön a Marcalvárosban, de az idősotthon másik kérdés. Most a 97,5 százalékát védik le az erdőnek. Mint megjegyezte, Pintér Bence leendő polgármesternek lehetősége lesz arra, hogy a fennmaradó 2,5 százalékát is levédje.

Jelenleg a Marcalvárosi kiserdő területének 100 százaléka építési terület, amiből 97,5 százalékot zöld területté nyilvánítunk.

Glázer Tímea azt kérdezte, miért csak 97,5 százalék, erre dr. Dézsi Csaba András elmondta, hogy a kampányában is szerepelt az idősotthon építése, amire vállalkozó is volt. Az intézmény az alapítvány jelenlegi épületeihez tudna kapcsolódni. – Én csak azt szeretném, hogy a terület 97,5 százalékát biztosan ne lehessen beépíteni, hanem maradjon erdő. Büszke vagyok rá, hogy ezt meg tudjuk tenni – állapította meg a polgármester.

A képviselők elfogadták az előterjesztést, így a Kiserdő 97,5 százaléka erdőként élhet tovább hivatalosan is.