– A természet ismételten kihívás elé állítja hazánkat – kezdte Pintér Sándor belügyminiszter sajtótájékoztatóját vasárnap délután a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban vízügyi, katasztrófavédelmi szakemberek társaságában. Mint mondta, a kormány a belügyminisztériumot hatalmazta fel az árvízvédelem megszervezésére.

Már a múlt héten elkezdte a munkát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Kijelölték azokat a helyeket, ahol a vízszint emelkedése miatt rendkívüli helyzet várható, ahol esetleg meg kell emelni a gátakat és ha szükséges, ki kell telepíteni a lakosságot.

Meggyőződésem, hogy a kitelepítés nem fog bekövetkezni, mert meg tudjuk védeni a lakosságot és a védművek közé tudjuk szorítani a vizet

– jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter a sajtótájékoztatón, aki arról is beszélt, hogy a honvédség mintegy 17 ezer emberrel kész a védekezésben megfelelő háttér biztosítására, gépjárművekkel és helikopterekkel. A rendőrség, a büntetés végrehajtási intézet és a tűzoltóság teljes hivatásos állománya kész arra, hogy részt vegyen ebben a munkában.

– Természetesen társadalmi segítségre is szükségünk van ugyanúgy, mint 2013-ban. Valamennyi magyar állampolgárt várjuk, de szeretném hangsúlyozni, hogy csak akkor induljanak el és csak oda, ahova a sajtón keresztül a katasztrófavédelem és a vízügyi főigazgatóság kéri, mert a szervezetlenséggel csak gondot okoznak – hangsúlyozta a belügyminiszter. – Lehet, hogy meg kell nyitni az ideiglenes víztározókat. Ezek már Győr-Moson-Sopron vármegyében ki vannak jelölve, és ha a vízszint megköveteli, megnyitjuk őket. Felkérem azokat, akik használják ezeket az ideiglenes tározókat, hogy a gépeiket, eszközeiket minél előbb távolítsák el ezekről a helyekről, mert a későbbiekben nem tudjuk biztosítani a kiszállítás lehetőségét – kérte Pintér Sándor.

A belügyminiszter választ adott arra a kimondatlan kérdésre is, miért éppen a győri kórház a sajtótájékoztató helyszíne. Az esemény elején bejátszották azokat a fotókat és videókat, amelyek a júniusi hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső leesése után készültek az alagsorban. Láthattuk, hogy zúdult be a víz a pincékbe, ahol fontos gépészeti helyiségek is vannak. Akkor a katasztrófavédelem is kivonult a szivattyúzáshoz, de nagy esőzések idején a csatornarendszer telítettsége miatt máskor is előfordul ilyen eset, ami bizony akár az intézmény munkáját is akadályozhatná.

Sajnos vízbetörések várhatók a kórház alagsorában már alacsonyabb vízállás esetén is. Most szakemberek bevonásával, vízügyi szakértők jelenlétében és a katasztrófavédelmi szakemberek gyakorlati tapasztalatai alapján kijelöltük azokat a feladatokat, amit el kell végezni ahhoz, hogy a kórházba semmikép ne törhessen be a víz és a kórház a mindennapi munkáját el tudja végezni, mert szükség van az egészségügyi ellátásra.